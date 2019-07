El PDeCAT inicia un debat intern sobre JxCat que acabarà el 20 de setembre

El consell nacional del PDeCAT ha aprovat aquest dissabte la proposta de la direcció d'obrir un període de debat intern fins al 20 de setembre, en les seves agrupacions sectorials i territorials, per recollir propostes dels associats sobre l'ordenació de l'espai de JxCat.

El president del Partit Demòcrata, David Bonvehí, ha destacat, en el seu discurs obert als mitjans en el consell nacional, que els últims resultats electorals de JxCat -marca amb la qual ha concorregut PDeCAT- "no són del tot satisfactoris" i que és necessària una "reflexió profunda sobre l'evolució" l'espai postconvergent.

Tot això en ple procés d'ordenació d'aquest espai polític en què conflueixen el PDeCAT (el partit hereu de CDC), JxCat (la marca electoral creada per Carles Puigdemont present ja a totes les institucions després dels comicis de la primavera passada), i la Crida Nacional per la República (l'associació creada pel mateix expresident català juntament amb el pres Jordi Sànchez).

En aquest context, el consell nacional del PDeCAT ha avalat la proposta de Bonvehí d'obrir fins al 20 de setembre un procés participatiu amb debats interns en les diferents agrupacions del partit perquè la direcció pugui conèixer l'opinió de les bases, abans d'adoptar una posició clara sobre la reordenació de l'espai de JxCat.

Bonvehí ha considerat que "la direcció no ha de proposar res de cara a futur sense abans escoltar els associats" i, davant pressions externes de l'entorn més pròxim Carles Puigdemont procliu a dissoldre al Partit Demòcrata, ha volgut remarcar que el PDeCAT té la seva autonomia.

"Crec que som prou grans tots per prendre decisions com a projecte polític i hem de fer-ho de forma pausada", ha dit.

Entre les qüestions que es debatran en aquest procés participatiu, segons Bonvehí, figuraran si el PDeCAT ha de "comptar amb altres actors polítics" o com els militants s'imaginen "el partit de cara al futur".

El president de la formació hereva de CDC ha demanat que en aquests debats interns hi hagi "obertura de mires i responsabilitat a l'hora de proposar solucions viables per fer més gran aquest projecte".

En aquest sentit, ha expressat: "Orgull del que hem estat i el que som" i la seva confiança que, a la tardor, el partit estarà "en disposició de" concretar com enfoca el futur.

La posició que les bases i la direcció acabin consensuant d'aquí al 20 de setembre serà important sobre el futur de JxCat, si bé aquest espai és més ampli que el PDeCAT i alguns dels dirigents més influents i pròxims a Puigdemont, com Laura Borràs o Elsa Artadi, no són ni tan sols militants d'aquesta formació.

Al consell nacional d'aquest dissabte tampoc no hi ha acudit la que és vicepresidenta del PDeCAT i diputada al Congrés, Miriam Nogueras, allunyada de la línia política de David Bonvehí i del sector moderat del Partit Demòcrata.

El president de la formació no ha fet cap al·lusió, en el seu discurs en obert, sobre la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de la setmana que ve, malgrat que és una de les qüestions que segueix suscitant debat intern, perquè no s'han decidit entre l'abstenció i el 'no' a l'espera de l'acord que puguin tancar PSOE i Podem.

Bonvehí sí que s'ha pronunciat sobre l'acord de JxCat amb el PSC a la Diputació de Barcelona, que ha defensat per la necessitat de seguir controlant àrees de govern de l'ens provincial que presidien la passada legislatura, i ha destacat que el consell nacional ha avalat "majoritàriament" el pacte.