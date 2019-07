Alliberen una dona retinguda en un pis de Tortosa

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal han detingut un home de 31 anys i nacionalitat pakistanès com a presumpte autor d'un delicte de detenció il·legal d'una dona que estava retinguda en un pis de Tortosa.

Segons han informat aquest diumenge els Mossos, els fets van ocórrer el passat dia 17 de juliol quan els agents de la regió policial de les Terres de l'Ebre van rebre un avís d'Europol sobre una dona de nacionalitat eslovaca de 42 anys que havia realitzat una trucada a la policia d'Eslovàquia per informar que un home la mantenia reclosa en un pis contra la seva voluntat.

La víctima també havia explicat que el raptor, que l'havia amenaçat de mort si intentava demanar ajuda, pretenia casar-se amb ella per obtenir documentació europea, i que el casament s'havia de produir dos dies després.

Per què els policies la poguessin localitzar la dona havia informat que des del pis on es trobava reclosa podia observar un pont de color vermell per damunt d'un riu, i també que a l'interior de l'habitatge havia trobat algun paper amb una direcció de la localitat de Tortosa.

Després de diverses indagacions, els investigadors van poder determinar la ubicació del pis on es trobava retinguda la dona i després d'una discreta vigilància van alliberar-la i van detenir el seu raptor.

La víctima ha explicat a la policia catalana que havia conegut l'home a Eslovàquia mitjançant el germà d'ella, i que com els dos havien de venir a Espanya per treballar van decidir viatjar junts.

Una vegada a Tortosa l'home li va revelar els seus plans per obtenir la condició de ciutadà europeu al qual ella es va negar.

Per aquest motiu, la víctima portava més de 20 dies retinguda a l'interior de l'habitatge sense poder sortir, i en les poques ocasions que el seu raptor sortia del pis, deixava la porta tancada amb clau.

El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Tortosa el passat 19 de juliol i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.