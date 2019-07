Detinguts per estafar gent gran fent-se passar per operaris

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc homes per estafar persones d'edat avançada i furtar-les fent-se passar per falsos operaris de revisió de serveis i per administradors d'entitats bancàries. Quatre dels detinguts tenen entre 19 i 27 anys i el cinquè és menor. Se'ls considera presumptes autors de 13 fets delictius diferents com estafes, furts, coaccions i robatoris violents.

Segons fonts policials, en només cinc dies van realitzar més de 200 trucades per aconseguir dades personals de les víctimes. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions i hi podria haver més víctimes, també a altres punts de l'Estat espanyol.

Segons els Mossos, que van tenir coneixement del cas el gener del 2019 després d'un robatori violent a l'Hospitalet de Llobregat per part d'un fals operari d'empresa de subministrament elèctric, el 12 de juliol es va establir un operatiu per detenir els cinc implicats i es van realitzar entrades a domicilis de l'àrea metropolitana de Barcelona, on es va intervenir gran quantitat de material comprat de forma fraudulenta, així com la roba que feien servir per fer-se passar per operaris.

El dia 15, tres dels adults van passar a disposició judicial i van decretar la llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i no descarten més detencions.