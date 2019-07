ERC no bloquejarà la investidura si hi ha acord «viable»

L'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha assegurat que els diputats del seu partit al Congrés no bloquejaran l'inici de la legislatura si hi ha "un acord viable" i que, en cas de desacord entre PSOE i Podem, votaran 'no'.

En una entrevista a TV3, Aragonès ha descartat un 'sí' perquè requeriria una "negociació profunda" que, segons ha dit, no existeix en l'escenari actual.

Preguntat per un possible vot diferent d'ERC i JxCat a la investidura, Aragonès ha respost que les "divergències d'opinions" en l'independentisme no són menor que les que hi ha als partits que defensen la unitat d'Espanya i ha mostrat el seu "respecte" cap al procés intern de JxCat per decidir el sentit del seu vot.