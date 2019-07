Mor un menor d'edat en un accident a l'AP-7

Una persona ha mort aquest cap de setmana en un accident a les carreteres catalanes, segons informa el balanç oficial del Servei Català de Trànsit (SCT). Es tracta d'un menor d'edat que viatjava en un cotxe implicat en un xoc múltiple que s'ha produït aquest diumenge a la tarda a l'AP-7, a la Roca del Vallès.

Arran del sinistre, s'han acumulat fins a 21 km de cues a l'AP-7 entre Sant Celoni i la Roca del Vallès en sentit sud. A part, també hi ha hagut altres retencions destacades en l'operació retorn. En concret, la C-35 ha registrat 7 km de cues en sentit sud a la Roca del Vallès, mentre que l'N-II n'ha tingut 6 km a Tordera en sentit sud. Així mateix, també s'han produït 6 km d'aturades a la C-14, a la Riba en direcció Montblanc, i a la C-16, a Guardiola de Berguedà.

A més, s'han produït 5 km de retencions a la C-65 a Llagostera per enllaçar amb la C-35, a l'N-340 al Vendrell i a la C-32 a Sitges en sentit nord. D'altra banda, hi ha hagut 4 km de cues a la C-31 a Santa Cristina d'Aro en direcció Llagostera i a la C-14 a Montblanc per enllaçar amb l'N-240.

A part, aquest diumenge al matí hi ha hagut un accident, amb un camió bolcat la C-25 a les Oluges (Segarra), que ha provocat el tall de la calçada entre Cervera i les Oluges en direcció Girona. També s'ha tallat la sortida 518 de l'A-2 a Cervera per enllaçar amb la C-25.