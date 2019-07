Detinguda una quarta persona per la violació múltiple a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un tercer home per la seva suposada participació en la violació múltiple a una dona a qui van retenir en un descampat de Barcelona, per la qual ja van ser arrestats dos dels presumptes agressors, que dissabte passat van quedar en llibertat amb càrrecs per ordre judicial.

Segons van informar fonts policials, el tercer home detingut ha estat arrestat com a suposat autor de l'agressió sexual múltiple soferta per la víctima, que ha denunciat que va estar el cap de setmana del 13 i 14 de juliol en un descampat amb portes metàl·liques i que allà la van violar quatre homes.

Per aquest cas també va ser arrestada una dona, que també va quedar dissabte passat en llibertat amb càrrecs, en el seu cas acusada de col·laborar en la detenció il·legal de la víctima.

Els Mossos van tenir coneixement d'aquesta suposada agressió sexual múltiple dimarts passat, dia 16, quan uns ciutadans van alertar que havien trobat una dona caminant desorientada i que demanava ajuda, al districte barceloní de Sant Martí de Provençals.

La víctima, que va poder escapar-se del descampat on havia estat retinguda, va haver de ser traslladada a un hospital a causa del seu estat i posteriorment va explicar a la policia que no recordava amb exactitud com va ser conduïda fins al lloc dels fets, ja que es va quedar adormida en un banc de la ciutat.

En despertar-se, va explicar que uns homes l'havien portat al descampat on s'haurien produït les agressions i on hauria quedat retinguda durant tot el cap de setmana.



Dos homes i una dona

Divendres de la setmana passada, 21 de juliol, els Mossos van detenir dos homes com a presumptes autors d'agressió sexual i detenció il·legal, tots dos de nacionalitat romanesa -com el tercer arrestat-, i una dona, de nacionalitat espanyola, com a suposada autora d'un delicte de detenció il·legal i una altra de lesions lleus.

La víctima, que té residència fora d'Espanya, va detallar als Mossos d'Esquadra que havia reconegut quatre homes que l'havien agredit «en un solar amb un assentament», dels quals tres ja han estat detinguts.