Llach anuncia la dissolució del Consell Assessor i rebutja redactar una constitució catalana

Llach entrega a Torra un document per a l'impuls del procés, aquest dilluns.

Llach entrega a Torra un document per a l'impuls del procés, aquest dilluns. EUROPA PRESS

El Consell Assessor per a l'Impuls del Fòrum Cívic i Social va acabar ahir el seu treball i així, va passar el relleu a la societat civil perquè dugui a terme el «debat constituent», un procés que només servirà per definir quin tipus de país vol ser Catalunya i en cap cas per redactar una constitució catalana.

El president d'aquest consell assessor, Lluís Llach, va explicar en una roda de premsa que van demanar a Torra la dissolució del consell, perquè ja van finalitzar tota la tasca encomanada. De fet, els seus treballs han estat posats a disposició de la societat civil per tal que s'executi un «debat constituent de forma autoorganitzada».

El cantautor i exdiputat independentista va recalcar que aquest procés, si bé serveix per recollir opinions sobre les «bases constitucionals» d'una eventual república catalana, no culminarà en una constitució catalana. Només serà, va aclarir, un debat per definir «quin país volem» i, una vegada acabat el procés, l'abril del 2020, es presentaran els resultats al Parlament.

«No som qui per fer una constitució», va incidir Llach, que va remarcar que la societat només pot debatre els «eixos troncals» d'un marc constitucional. Així, l'elaboració d'una carta magna correspondria a un «Parlament constituent».

Torra, per la seva banda, va destacar que aquest procés permetrà «apoderar» la ciutadania perquè pugui debatre aquests «eixos troncals». Com també, va remarcar que les conclusions que sorgeixin les haurà de «tenir en compte, o no» el Parlament.

En la mateixa línia, el president de la Generalitat va animar la «societat civil» a participar en aquesta «nova fase» del debat constituent: «Tenim una eina per avançar i ningú no ens pot impedir que parlem de com volem la república catalana».

El procés que prossegueix el debat constituent tindrà tres fases, les quals es duran a terme, sempre amb fons privats d'aportacions dels ciutadans.



Un procés dividit en tres fases

En primera instància es consolidaran les denominades «Enteses Territorials». Aquestes són unes plataformes d'entitats creades per organitzar els debats i els treballs, que acabaran en unes jornades formatives al novembre.

La segona fase, entre novembre i març, serà per desenvolupar pròpiament els debats ciutadans, en els quals tothom podrà expressar les seves opinions en els diversos actes que es convocaran a tot el territori. Per poder processar i quantificar les opinions, hi haurà formularis de preguntes amb possibles respostes sobre el model de país.

La tercera i última fase serà el pròxim abril, quan es presentaran els resultats dels debats de forma sintetitzada al Parlament, moment en el qual tot aquest procés quedarà en mans del poder legislatiu.