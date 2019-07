Agradeixen a pedrades un vigilant de la Renfe

Un vigilant i un passatger van resultar ferits a l'estació de la Renfe de Manresa a conseqüència de les pedres que presumptament van llençar-los dos menors, segons han explicat fonts de la Policia Local. Aquests fets passen quan encara no fa ni dos mesos que ja hi va haver una agressió similar contra un vigilant de seguretat de l'estació.

Segons ha relatat a Regió7 el vigilant que va ser agredit diumenge, els joves van ser localitzats a l'interior d'un tren que acabava d'arribar –a les 14.06- i estaven dormint. En aquells moments, el tren havia d'estar aproximadament una hora a l'estació i aquesta estona s'aprofita per netejar els vagons.

Segons explica el vigilant, va cridar l'atenció als joves i els va fer sortir del tren, malgrat que aquests no volien perquè deien que volien esperar-se allà dintre per anar amb el mateix tren fins a la plaça de Catalunya de Barcelona. El vigilant relata que, «encara que em van plantar cara», va aconseguir que esperessin el tren al vestíbul de l'estació.

Allà, diu el vigilant, un dels menors va voler comprar un bitllet de tren i quan anava a pagar va treure un bitllet de 50 euros. El treballador de l'estació –que no és el vigilant– va dir-li que no tenia canvi per a aquesta quantitat i els va dirigir cap a un bar perquè demanessin canvi. «Ells exigien que se'ls donés canvi i hi vaig intervenir», diu el vigilant.

Aleshores, «vaig haver d'esquivar un cop de puny i vaig haver de reduir el menor i treure'l de l'estació». Un cop a fora, explica que els menors van anar corrent fins a l'aparcament de l'estació a buscar les pedres que després li van llançar. Assegura que «les pedres m'anaven directes a la cara. Em vaig poder protegir amb les mans». Tot i que va poder evitar l'impacte facial, els projectils li van xocar a les mans i també al braç i va haver de ser atès a l'Hospital de Sant Joan de Déu.

Tot i això, assegura que no ha hagut d'agafar la baixa i ahir tornava a treballar a la mateixa estació d'Adif de Manresa. Per la seva banda, un passatger també va resultar ferit a conseqüència del llançament de pedres. Va patir ferides en una mà i, segons explica el vigilant, com a conseqüència del cop, la mà se li va inflar molt i també es va fer algun tall. Aquesta persona va ser traslladada amb ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins a un ambulatori, on va ser atesa.

Els treballadors de l'estació van avisar els cossos policials i el primer d'arribar va ser la Policia Local de Manresa, que es va fer càr-rec de la situació, encara que després també hi van anar els Mossos d'Esquadra.

Fonts de la Policia Local únicament van confirmar que s'havien identificat dos menors com a presumptes autors de l'agressió. Per la seva banda, el vigilant va explicar que, després de ser atès pels serveis mèdics, va presentar una denúncia pels fets.