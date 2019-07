Cs a Torra: «Tregui's el llaç que li fa de bena dels problemes reals»

La diputada i portaveu de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán, ha demanat aquest dimecres al president de la Generalitat, Quim Torra, que "es tregui el llaç que li fa de bena dels problemes reals dels catalans".

En la seva intervenció inicial en el ple monogràfic del Parlament promogut per la formació taronja per parlar de la realitat que viuen els catalans més enllà del procés, Roldán ha clavat per la cara a Torra l'"enorme malbaratament" del Govern al voltant de la independència i davant la "precarietat" dels serveis socials.

En aquest sentit, la portaveu de Ciutadans ha recordat a Torra que Catalunya està a la cua dels serveis de dependència a Espanya i que és la comunitat amb més barracons a les escoles, entre d'altres assumptes que pateixen el "desgovern" de l'executiu regional separatista, ha assegurat.

Roldán, que és la favorita per a les primàries de Ciutadans per ser cap de llista a la Generalitat, en una votació que tindrà lloc aquesta setmana al si de la formació, ha reclamat al president que "se'n vagi" i que deixi pas als que creuen que "una Catalunya millor és possible".

"Porta més d'un any i l'única cosa que l'hem escoltat és que ho tornaran a fer", ha denunciat Roldán, que ha afegit: "rectifiqui, demani perdó i retracti's".

Roldán ha repassat els serveis públics socials -de l'educació a la sanitat- que segons el seu parer es troben en situació de "precarietat", així com també els problemes de seguretat pública o de violència contra les dones i els col·lectius LGTBI.

"Venim a treballar per emprendre els problemes dels catalans, tots aquests que vostès no atenen (...) perquè la seva única prioritat és la independència i tornar a fer el mal que ja van fer amb el seu full de ruta separatista", ha afegit Roldán, que ha denunciat els milions que dedica la Generalitat a les seves "ambaixades" a l'exterior.

En aquest sentit, la diputada de Ciutadans ha apuntat alguns exemples, com que amb el pressupost de TV3 d'un any podrien eliminar-se tots els barracons a les escoles, o que només amb el que el Govern gasta en un mes per anar a veure als presos es podria atendre a tots els nens sords de Catalunya.

Roldán s'ha detingut més que en cap capítol en el de la sanitat i l'educació, inclòs el cas del presumpte "espionatge" de la Plataforma per la Llengua a les escoles, motiu pel qual ha demandat, coincidint amb el reclam del PPC, la dimissió del conseller del ram, Josep Bargalló.



Torra denuncia que el "boicot" i la "deslleialtat sistemàtica" de l'Estat perjudiquen el benestar dels ciutadans



El president de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciat que l'actitud de "boicot" i la "deslleialtat sistemàtica" de l'estat espanyol perjudiquen el benestar dels ciutadans. Així ho ha manifestat en la seva intervenció inicial en el marc del debat general sobre la 'Catalunya real', a proposta de Cs. Torra ha afirmat que un país no pot suportar un dèficit fiscal "permanent" de 11.500 MEUR i ha demanat una posició unànime del Parlament per denunciar que, per aquest motiu, els ciutadans no reben "ni els recursos ni els serveis que es mereixen".

Després de la primera intervenció de la portaveu de Cs, Lorena Roldán, Torra ha replicat que la independència és "la manera de resoldre els problemes" i que el camí cap a la independència és "compatible" amb el bon funcionament dels serveis públics.