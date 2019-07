Un gran incendi crema descontrolat desenes d'hectàrees al centre de Catalunya

L'incendi forestal que crema a la Catalunya Central des d'un quart de set de la tarda havia cremat almenys 40 hectàrees de superfície forestal en menys de tres hores a Capellades.



A les 21.30 h, l'incendi continuava descontrolat i avançava en sentit nord des de la C-15 empès pel vent moderat que bufa a la zona, tot i que des dels Bombers, que hi treballen amb una quarantena de dotacions terrestres i setze d'aèries, creuen que evoluciona més favorablement que al principi de l'incident. De moment no ha calgut fer evacuacions ni confinaments de zones habitades. Els Bombers indiquen que, en el pitjor dels casos, el potencial del foc podria ser de 2.000 hectàrees.





?? Per #IFCapellades s'han activat 10 #maer i 30 dotacions terrestres #bomberscat. L'incendi ha fet una pujada topogràfica des de la carretera i avança direcció nord. NO afectació a les urbanitzacions més properes. pic.twitter.com/I6LsPouhuH — Bombers (@bomberscat) July 24, 2019

Aquest cotxe s'ha incendiat a la carretera i ha provocat el foc forestal.

Està previst que l'ocàs tingui lloc a les 21.19 h, moment en què les dotacions aèries s'hauran de retirar de les tasques d'extinció. En tot cas, els Bombers subratllen que l'arribada de la nit comportarà més humitat i menys temperatura, condicions favorables per a les tasques d'extinció.El foc, que s'hauria originat per l', al costat d'un talús arbrat, obliga a tallar aquesta carretera entre Cabrera d'Igualada i la Pobla de Claramunt, segons indica el Servei Català de Trànsit (SCT).També ha calgut tallar la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat (Llobregat-Anoia) entre Capellades i Igualada.Els Bombers han indicat que el foc ha fet una pujada topogràfica des de la carretera i que continua actiu amb molta intensitat conduit pel vent moderat que bufa a la zona.A banda, des dels cos d'emergències alerten que s'han detectat drons sobrevolant l'incendi. Demanen a la població que no s'utilitzin aquests aparells a la zona i que faci cas de les indicacions dels equips d'emergència que hi estan treballant.A banda de Bombers, també hi treballen Mossos, Agents Rural, ADF i SEM.