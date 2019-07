Investiguen un jove per la mort d'un gos que havia deixat una hora dins una furgoneta

La Policia Local de Sant Pere de Ribes ha denunciat un jove de 21 anys, veí del nucli de Ribes, com a presumpte autor d'un delicte de maltractament d'animal domèstic per la mort d'un gos que havia deixat dins una furgoneta. Els fets van tenir lloc dissabte 20 de juliol al carrer de l'Agricultura, a l'altura de les Cases del Mar. Tres testimonis van avisar la policia sobre la presència d'un gos mort a l'interior d'un vehicle i alertant que hi havia dos gossos més en estat crític, mentre hi havia un jove ferit lleu al braç. Els agents van constatar la mort d'un dels animals mentre un grup de veïns assistia un dels gossos crítics. El responsable de les bèsties va relatar que els animals havien estat sols durant una hora.

El noi va explicar que s'havia fet la ferida degut a una crisi nerviosa en veure el desenllaç de la situació i va rebutjar rebre assistència sanitària. Ell mateix va dur els animals a un centre veterinari, mentre la Policia Local va instruir diligències.