Els Bombers alerten del perill de represes del foc a partir del migdia a Capellades

Els Bombers segueixen treballant per estabilitzar el foc que crema a Capellades. A hores d'ara, ha explicat a l'ACN el cap de l'operatiu, Albert Ventosa, s'ha estabilitzat un 60% del perímetre. El perill, però, recau en les previsions de vent de cara al migdia "que ens fan preveure represes". Per aquesta raó, ha afegit, confien a haver estabilitzat "el màxim possible" abans de les 12 del migdia. Tot fa preveure, ha dit, que "l'escenari augmentarà amb virulència".

El principal problema, ha explicat, és que el perímetre afectat "no és continu". Això, sumat als desnivells, "dificulten les tasques". En aquests moments la major activitat de l'incendi se situa al cap. "Esperem que amb el vent no se'ns obri", ha afegit el cap de l'operatiu.

A hores d'ara una setantena de dotacions terrestres i deu mitjans aeris treballen en l'incendi.