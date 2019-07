El llaç groc causa el primer xoc entre PSC i JxCat a la Diputació

La Diputació de Barcelona va retirar aquest dimarts el llaç groc de la seva façana, una decisió que depèn de la presidència, de la socialista Núria Marín, que aquest dimarts va aprovar el cartipàs que fixa l'organització del seu equip, amb vicepresidències del PSC i JxCat.

El líder del PDeCAT, David Bonvehí, com a resposta a tal acte, va assegurar aquest dimecres en una entrevista de TV3 que el seu partit va presentar una moció perquè el llaç torni a col·locar-se a la façana. A més, va dir que esperen tenir majoria en el següent ple -que es farà al setembre tret que n'hi hagi un d'extraordinari- o junta de portaveus per tornar-lo a posar.

Fonts de la Diputació consultades han indicat que la decisió sobre el llaç depèn de la presidència, i que Marín considera que els símbols han d'unir i que les institucions han de ser neutrals; per tant, el groc no hi té cabuda.