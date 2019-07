Els Bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal de Capellades

Els Bombers han donat per estabilitzat l'incendi forestal de Capellades. 35 dotacions han treballat durant la nit per fixar el perímetre. Faltava per acabar de tancar amb línia d'aigua un 10% al cap flanc dret del foc. Vuit mitjans aeris s'han incorporat a primera hora d'aquest matí per reprendre les tasques d'extinció, sumant-se a la trentena de dotacions que han actuat de nit. El foc es manté contingut i durant el dia de dijous no es van registrar represes importants, un dels temors que tenien els Bombers en una zona on és fàcil que els efectius quedin atrapats. Els Agents Rurals situen el perímetre cremat en les 51,7 hectàrees.