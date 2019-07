Ciutadans portarà al TC la resolució sobre el dret a l'autodeterminació

El president del grup de Cs a la cambra catalana, Carlos Carrizosa, va advertir que portarien al Constitucional les resolucions relatives a la monarquia i al dret a l'autodeterminació si la Mesa del Parlament no reconsiderava la seva admissió a tràmit, com així ha estat. Carrizosa va subratllar que el TC ja va dictaminar que no es podien aprovar al Parlament resolucions que ratifiquessin contingut ja suspès i va advertir del risc de «reiteració delictiva».

La denúncia va nèixer perquè el Parlament de Catalunya va aprovar aquest dijous una resolució en la qual ratifica la seva defensa de l'exercici del dret a l'autodeterminació i una altra en la qual torna a carregar contra el Rei i la monarquia.

Són dues de les resolucions que els independentistes, amb el suport dels comuns, van aconseguir aprovar al final del debat monogràfic sobre «la Catalunya real» impulsada per Ciutadans, en l'última sessió plenària abans de l'aturada estiuenca.

Una de les propostes que més expectació havia aixecat era la que portava el títol «Dret a l'autodeterminació, drets civils i resolució del conflicte», presentada de manera conjunta per JxCat, ERC i la CUP i que va rebre el suport de Catalunya en Comú Podem -76 vots en total-, mentre que el PSC i el PPC -20 vots- s'hi van pronunciar en contra i els diputats de Ciutadans van renunciar a participar en la votació.

Amb aquesta resolució, el Parlament «es ratifica en la defensa de l'exercici del dret a l'autodeterminació com a instrument d'accés a la sobirania del conjunt del poble de Catalunya».