Un empresari destapa una nova trama de finançament il·legal de CDC que implica Madí

L'empresari Joan Manuel Parra va remetre aquest dimecres un escrit al jutjat penal número 23 de Barcelona on confessa haver cobrat 750.000 euros d'una productora audiovisual, per feines que en realitat va fer per a CDC. En concret, es tracta de treballs realitzats a la campanya electoral del 2010 al Parlament.

Parra és propietari i administrador de les societats Hispart, Audiovisual Exit i Stereo Rent, proveïdors habituals de serveis per al partit. Com a prova, va aportar una gravació d'una conversa que va mantenir el 2011 amb Germà Gordó, exconseller i exdirigent del partit.

De fet, l'empresari assegura que Convergència el va forçar a utilitzar aquest sistema per rebre els seus honoraris.

Així, el jutjat penal ha fixat el judici al setembre contra ell i David Madí, exdirigent convergent, per una presumpta trama de factures falses.

Segons va avançar el diari El Periódico, Parra va aportar aquesta nova informació juntament amb albarans de les taxes que va fer per a CDC el 2010, així com plans de distribució dels actes de campanya i un llibre de fotografies, en el qual Mas li agraeix la seva col·laboració.

El jutjat va unir l'escrit a la causa, però va retornar la documentació a l'empresari perquè els entregui a l'inici de la vista oral de setembre. Així, Parra i Madí s'enfronten a dos anys de presó.