El «no» a la independència amb un 48,3% supera el «sí», que cau fins al 44%

El 'no' a la independència es dispara fins al 48,3% i supera el 'sí', que cau 4,4 punts respecte al darrer baròmetre del març i se situa en el 44%. Així ho indiquen les dades de la segona onada del Baròmetre d'Opinió Política del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Segons l'històric, els contraris a un estat propi no superaven els partidaris des del juny del 2017. Segons la intenció de vot al Parlament, el 73,9% dels comuns i el 87,1% dels votants del PSC no són partidaris de la independència. Pel que fa als partits declarats independentistes, un 84,5% dels votants d'ERC la vol, un percentatge que és del 91,3% en el cas de JxCat i del 95,6% en el cas dels votants de la CUP.