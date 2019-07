Calvet demana que Iberia no tracti El Prat com un «aeroport de segona»

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha carregat contra Iberia Handling a qui acusa de no complir els compromisos adquirits l'any passat, i que han dut a la vaga els treballadors de terra de la companyia a l'Aeroport de Barcelona. Calvet ha denunciat un "greuge comparatiu" i una desproporció "brutal i alarmant" entre els empleats d'El Prat amb els de Barajas. "Aquí Iberia només té 2.000 treballadors per un miler d'operacions, en canvi a Madrid en té 7.000 per 1.300", ha lamentat el conseller. El titular de Territori i Sostenibilitat ha exigit que Iberia "no tracti El Prat com una instal·lació "de segona". Calvet també ha reclamat que la companyia torni a negociar dilluns amb els sindicats, i ofereixi unes relacions laborals "dignes", per tal de resoldre un "conflicte anunciat des de fa un any".