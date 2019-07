L'home més gran de Catalunya és de Blanes hi ha fet 110 anys

Aquest dissabte no ha estat un dissabte qualsevol a la família Illas. El pare, en Joaquim, ha celebrat el seu 110 aniversari. És l'home més gran de Catalunya i ho ha celebrat amb un dinar familiar a un restaurant de la seva població, Blanes. En Joaquim explica que a la vida li ha tocat treballar molt. "Als deu anys vaig començar a fer d'aprenent, i he fet de tot, però al final he acabat essent un aprenent de la vida", ha explicat. Illa ressalta que no hi ha cap "recepta màgica" per arribar a ser un 'supercentenari'. "He menjat i he begut de tot, com tothom, però de gaudir de la vida, mai n'he tingut prou", explica en Joaquim mentre conversa amb el president de la Generalitat, Quim Torra, fill de Blanes que s'ha acostat a felicitar-lo.

La vida d'en Joaquim ha estat sempre lligada a la seva ciutat. Assenyala que no ha pogut estudiar, però mai li ha faltat la feina. A l'inici va començar treballant com aprenent en una espardenyeria, en la què va dedicar-hi una bona colla d'anys de la seva vida. Aleshores, els seus veïns ja es dirigien a ell com a Falet, un sobrenom que va prendre del seu pare que es deia Rafel, i a qui tot el poble s'hi dirigia com a Rafalet.

Un cop passada l'etapa a l'espardenyeria, en Falet va treballar com a mecànic en una fàbrica de la zona. Una feina ben diferent a la que havia tingut fins aleshores, i que demostra l'esperit d'aprenentatge que ha tingut sempre. "Treballar? Tu diràs! M'han quedat els ulls ben amanits de fer-ho", ironitza.

La de mecànic, però, no ha estat l'última professió d'en Joaquim. Abans de jubilar-se va estar portant una botiga de queviures molt popular a Blanes. Els seus dos fills es mostren orgullosos del pare i en destaquen la seva vitalitat.

La longevitat d'en Falet no ha passat desapercebuda pels seus veïns. De fet, el 2014 els seus conciutadans van demanar a l'Ajuntament de manera unànime que fos ell el pregoner de la Festa Major de la ciutat.

La visita del president

L'avi més gran de Catalunya ha passat aquest dissabte d'aniversari al costat de tota la família. Al migdia han anat a dinar a un restaurant del municipi de la Selva, on ha rebut també una distinció per part de l'Ajuntament de Blanes, en reconeixement als 110 anys complerts.

Després, el pis on viu just al centre de la localitat s'ha omplert per passar una estona amb en Falet, que assegut, ha parlat amb tothom que li demanava alguna cosa. La sorpresa final se l'ha emportat quan per la porta ha aparegut el president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat de la seva dona.

Tots dos han estat una bona estona xerrant amb en Joaquim i el president li ha acabat regalant un llibre de Catalunya, que també li ha dedicat. Torra, fill de Blanes, ha parlat amb l'homenatjat sobre la seva infància al municipi. Tot plegat ha acabat amb una fotografia de família, just abans que el president assistís a la trobada castellera.