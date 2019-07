Un detingut acusat d'agredir sexualment una dona

La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir ahir a la una de la tarda un home acusat d'agredir sexualment una dona a la capital catalana, segons va confirmar un portaveu municipal. La víctima va aconseguir demanar ajuda, segons va informar la SER, i els agents van arrestar el sospitós a l'interior d'un vehicle. No han transcendit més dades de la presumpta agressió sexual.



Dades alarmants

A Barcelona s'han denunciat 330 delictes d'agressions i abusos sexuals durant el primer semestre de l'any, segons dades facilitades pels Mossos d'Esquadra. La xifra suposa un 6% més que el mateix període de l'any anterior.

L'últim cas conegut és el d'una dona que va denunciar que havia estat retinguda durant dos dies en una espècie de descampat al Poblenou, on quatre homes presumptament la van violar. La policia catalana va detenir a tres sospitosos i a una dona que també hauria participat en l'agressió sexual. El jutjat d'instrucció 29 de Barcelona que va veure el cas va decretar la llibertat provisional, amb compareixença setmanal, retirada de passaport i prohibició de sortir del país per a tots els arrestats.

La inseguretat a Barcelona ha crescut tant en els darrers mesos que hi ha grups de veïns que s'han organitzat per crear patrulles de vigilància. Aquestes patrulles s'organitzen a través de les xarxes socials i vigilen zones on es produeixen furts freqüents, com les estacions de metro.