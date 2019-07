A presó un home de 21 anys per onze robatoris violents a persones grans

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 24 de juliol un home de 21 anys, veí del Vendrell, com a presumpte autor d'onze delictes de robatori amb violència persones d'edat avançada amb problemes de mobilitat a la capital del Baix Penedès. La seva parella, una dona de 50 anys i també veïna del Vendrell, també va ser detinguda per diversos delictes d'estafa i receptació. De fet, la dona està acusada de vendre les joies sostretes als robatoris. Tots dos van presumptament estafar uns 1.500 euros en una joieria de la població amb cinc operacions de venda de les joies robades. L'home té diversos antecedents per fets similars i va ingressar a la presó el passat 25 de juliol. Una de les víctimes va haver de ser intervinguda quirúrgicament per trencament de l'húmer i el maluc.

La investigació es va iniciar arran de diversos robatoris per estrebada amb violència al barri del Tancat del Vendrell. Les víctimes eren persones d'edat avançada amb problemes de mobilitat. Aprofitant el seu estat d'indefensió, el detingut empenyia i feia caure a terra les víctimes per agredir-les i robar les joies i altres objectes de valor que portaven.