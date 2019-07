Roldán (Cs) es reivindica com la «presidenta de la Catalunya real»

La portaveu de Ciutadans (Cs) al Parlament i candidata a la Generalitat, Lorena Roldán, es va reivindicar com a «presidenta de la Catalunya real» en el seu acte de presentació pública, celebrat ahir, després d'haver guanyat les primàries del partit taronja per ser l'aspirant a presidenta catalana.

Davant del que va titllar de «república imaginària» del president Quim Torra, Roldán va prometre «un Govern no nacionalista que pensi en tots els catalans» si Cs guanya les properes eleccions al Parlament, com ella mateixa va pronosticar: «Vam guanyar el 2017 i estic convençuda que tornarem a guanyar-les», va proclamar en un auditori amb uns 200 assistents, entre els quals hi havia nombrosos diputats i regidors.



La victòria

Roldán, que es va imposar a les primàries de Cs amb el 86,6% dels vots, va acusar els independentistes de «no tenir ni idea del que passa a Catalunya» i va relatar la situació de les llistes d'espera, la dependència i altres qüestions socials. Acompanyada de líders del partit com la portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, i del president del grup al Parlament, Carlos Carrizosa, Roldán va assegurar que Cs té «ferides». «Ens han assenyalat, amenaçat i agredit», va dir, «per defensar la llibertat, la igualtat i la unió de tots els ciutadans».

Inés Arrimadas, que va decidir fer el salt al Congrés dels Diputats de Madrid, també va esgrimir aquesta idea i va asseverar que ser líder de Cs a Catalunya és una dificultat «perquè en cap lloc com aquest trobes els atacs dels adversaris, que es comporten com a enemics». La dirigent taronja, a qui Roldán agafa el relleu com a cap de llista, va instar la nova candidata a la Generalitat a treballar per evitar que «la gent que s'està plantejant marxar perquè no aguanta més el nacionalisme» es quedi a Catalunya i que els funcionaris «deixin de sentir l'alè nacionalista de Govern», a qui va acusat d'obligar els treballadors públics a participar en actes pels presos independentistes i a col·locar «simbologia partidista».

La diputada estatal va aprofitar per esmentar la situació política espanyola i va recriminar al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que en el debat d'investidura que tractés d'«homes d'Estat». els diputats d'ERC.

Arrimadas va asseverar que els republicans van dur a terme «un cop d'Estat» i va subratllar que els més interessats en què Sánchez repetís com a president espanyol eren ERC i EH Bildu.



El camí de Roldán

Roldán, nascuda a Tarragona l'any 1981 en una família d'origen asturià i andalús, és llicenciada en Dret per la Universitat Rovira i Virgili i va estudiar un màster d'Accés a l'Advocacia. Abans de fer el salt a la política, va treballar en la Diputació de Tarragona exercint d'advocada, època en la qual es va deixar fotografiar mentre participava en la multitudinària cadena humana independentista, de punta a punta de Catalunya, organitzada per l'ANC amb motiu de l'11 de setembre de 2013.

Una instantània en la qual Roldán apareix amb barretina i samarreta groga i a la qual a Torra li agrada referir-se amb sorna en les seves escaramusses parlamentàries. En declaracions recents, Lorena Roldán va justificar aquesta imatge al·ludint al fet que «el separatisme pressiona als funcionaris» i que «si no estàs a la foto ets assenyalat, i això és molt difícil de portar».