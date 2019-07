Els Mossos van detectar 13 números de telèfon «conspiradors» del 17-A, segons «La Vanguardia»

Els Mossos d'Esquadra van recuperar 13 números de telèfon "conspiradors", tal com s'anomena en la terminologia dels informes policials, que se sumaven als personals dels terroristes dels atemptats del 17-A, segons ha publicat aquest dilluns 'La Vanguardia'. La informació del diari apunta que els Mossos van recuperar, a partir dels cotxes utilitzats en els atemptats a la Rambla i Cambrils i de la casa d'Alcanar que utilitzaven com a base d'operacions, un gran nombre de converses entre els terroristes el mateix dia dels atemptats, cosa que va permetre reconstruir els fets. Després que 'La Vanguardia' publiqués que els serveis d'intel·ligència i els cossos policials no coneixien l'activitat dels terroristes abans del 17-A, cosa que contradiu la informació publicada per 'Público', aquest últim ha defensat aquest dilluns que la informació del rotatiu no només no contradiu la seva, sinó que l'avala perquè els informes aportats per 'La Vanguardia' utilitzen dades proporcionades pels serveis secrets.

Segons la informació de 'La Vanguardia', les converses van ser trobades pels investigadors, analitzades i registrades en diversos informes sobre indicis tecnològics i, posteriorment, van ser aportades al jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu, l'instructor de la causa dels atemptats. El rotatiu detalla alguns dels moviments que van fer els terroristes el mateix 17 d'agost abans dels atemptats, com una conversa entre Moussa Oukabir, Said Aalla i Mohamed Hichami en la qual Oukabir demana a Aalla si pot trucar a Younes Abouyaaqoub o a Mohamed Hichami perquè "necessita parlar amb ells". També aporta una segona conversa, en què Oukabir informa Mohamed Hichami que el seu germà Driss "s'ho ha pensat i s'ha fet enrere".

Per la seva banda, el diari 'Público' desmenteix que la informació aportada per 'La Vanguardia' desmenteixi la seva tesi que els serveis d'intel·ligència coneixien l'activitat dels terroristes abans del 17-A. Segons 'Público', la informació de 'La Vanguardia' no només confirma la validesa dels seus fragments aportats, sinó que avala la conclusió que els serveis d'intel·ligència coneixien fets que no podien ser reconstruïts després dels atemptats amb la recuperació de material.

Una de les qüestions que per a 'Público' evidencia que els terroristes estaven sent vigilats abans dels atemptats és que sabessin que van comprar en un estanc de París amb identitats falses, cosa que el diari considera que no es podria saber si no estaven sent vigilats en aquell moment.