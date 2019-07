Mas aposta perquè JxCat incorpori el PDeCAT i la Crida

L'expresident de la Generalitat Artur Mas aposta per convertir la marca JxCat en un partit polític que incorpori tant el PDeCAT com la Crida. Així ho va assegurar en una entrevista a El Nacional, en què Mas considera que el projecte hauria de ser realitat entre setembre i octubre. Pel que fa a les prioritats del nou partit, Mas pensa que s'hauria d'obrir un procés per triar el candidat o candidata a la presidència de la Generalitat i assegura que ni presos ni els fugits han de tornar a assumir el lideratge electoral perquè resulta «inviable». L'expresident va afegir que la resposta a la sentència del Suprem no hauria de passar per la convocatòria d'unes noves eleccions.

L'expresident de la Generalitat va defensar la idea que la marca JxCat es converteixi en una organització política que inclogui la Crida i el PDeCat. Segons va assegurar, Carles Puigdemont és qui ha de liderar aquest procés intern perquè ell mateix ha mostrat la seva intenció de fer-ho. «Ho entenc i ho respecto totalment», va afegir. L'expresident considera que aquest procés s'hauria de fer passat l'estiu.