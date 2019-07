Milers de viatgers afectats a la segona jornada de vaga a l'aeroport del Prat

Milers de viatgers es van veure afectats per la segona i última jornada de vaga del personal de terra d'Iberia a l'Aeroport de Barcelona-El Prat, que només ahir va provocar més de vuitanta cancel·lacions i retards generalitzats. El dia es va iniciar amb la ressaca de la difícil jornada de dissabte, quan les fortes pluges van provocar la suspensió de mig centenar de vols, quelcom que va agreujar la situació de l'aeroport, ja per si mateix complicada per l'aturada dels treballadors d'Iberia, que va comportar 62 cancel·lacions.

Per a ahir estava prevista la suspensió de 73 de vols de Vueling, als quals es van sumar vuit més anunciats per British Airways. Així, durant el cap de setmana es van anul·lar 143 vols a causa de la vaga i altres 46 a causa de les intenses tempestes, que van arribar a paralitzar totalment l'activitat de l'aeroport durant quaranta minuts, impedint qualsevol operació d'aterratge i enlairament.

La majoria de passatgers ja havien estat informats prèviament de la cancel·lació dels seus vols, quelcom que va evitar que anessin a l'aeroport per a res, però molts altres van conèixer la notícia allà i van haver d'esperar durant hores per ser recol·locats a altres avions.

Les oficines d'atenció al viatger de les aerolínies, en especial la de Vueling, van registrar llargues cues durant tot el cap de setmana, en què els retards van ser generalitzats i van superar a vegades les vuit hores.



Ball de xifres

Iberia va xifrar ahir en el 14,79% el seguiment de la vaga, mentre que el comitè d'empresa el va situar en el 80%. El portaveu de la UGT Iberia Barcelona, Omar Minguillón, va assenyalar no «entendre» que la direcció d'Iberia i AENA «facin un ball de xifres molt inferior» del seguiment i que «intentin culpabilitzar les pluges» de les incidències causades, «quan va ser només mitja hora» de precipitacions. «Entenem que si és així les infraestructures de l'aeroport del Prat tenen un greu problema si en només mitja hora hi ha aquest bloqueig», va afegir.

Per la seva banda, Iberia va informar que «les favorables condicions meteorològiques han contribuït a recuperar l'operativa, després d'un dissabte molt afectat per les regulacions provocades per les tempestes a Barcelona i el sud de França». Va destacar a més que l'aturada es va desenvolupar amb «normalitat» i que es van complir els serveis mínims.

El president del comitè d'empresa d'Iberia Terra, José Ramírez (UGT), va explicar que els sindicats es reuniran avui per valorar les dues jornades de vaga i decidir les següents mesures a prendre amb l'objectiu que la direcció s'assegui a negociar.