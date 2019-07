Barcelona destina 100 policies a lluitar contra el top manta

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat un desplegament policial de 100 agents dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i la Policia Portuària per erradicar la pràctica dels top manta a la zona de la Barceloneta i altres punts de la capital.

El tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha detallat que es tracta d'una mesura «permanent» que es modularà i variarà en funció dels resultats que s'obtinguin. Aquest dispositiu, s'organitzarà en dos torns de matí i tarda i s'estendrà de dos quarts de deu del matí a les deu del vespre. Els principals punts coberts seran el Passeig de Gràcia, les Rambles, la Plaça Catalunya i el Front Marítim com a espais de gran afluència turística, tal i com ha explicat Batlle.

L'objectiu és que la «pressió» policial als punts habituals de venda impedirà que es desenvolupi l'activitat amb normalitat.

Batlle també ha remarcat que aposten per posar elements que «convencin» tant els manters com els ciutadans que els compren productes, que aquesta activitat «no és tolerable». Ha volgut posar èmfasi que es tracta d'una activitat il·legal i ha demanat a la ciutadania que potencin el comerç local de la ciutat, ja que Barcelona compta amb molts comerços de proximitat. Batlle ha volgut agrair la participació dels tres cossos policials que hi participen i a la Conselleria d'Interior de la Generalitat, indicant que no esperen «miracles» però amb el temps s'observarà quins resultats es donen al conflicte.