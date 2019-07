Un jutge investiga si Millo va prevaricar per no impedir les càrregues l'1-O

Un jutge de Barcelona ha obert una investigació per determinar si l'exdelegat del Govern a Catalunya Enric Millo va prevaricar per no intervenir i impedir les càrregues de l'1-O, malgrat el càrrec que ostentava, arran d'una querella presentada per l'entitat independentista Juristes per la República.



En un acte, el jutjat d'instrucció 27 de Barcelona acorda admetre a tràmit la querella contra Millo i incoar diligències d'investigació en considerar que els fets relatats a la mateixa "presenten característiques que fan presumir la possible existència d'un delicte de prevaricació".





Juristes per la República va interposar una querella contra Millo per un delicte de prevaricació per omissió davant el que consideren una "no actuació" del llavors delegat del Govern a Catalunya, donada la seva condició d'autoritat, per impedir les càrregues de l'1-O.En la seva declaració com a testimoni en el judici al Suprem a la cúpula del procés, el passat 5 de febrer, Millo va acusar l'expresident català Carles Puigdemont d'encoratjar durant l'1-O a les concentracions en punts de votació per impedir que la policia requisés urnes, davant la qual cosa es van constituir "muralles de persones" que es van enfrontar violentament amb els agents.