L'AMB proposa mantenir els peatges per combatre la contaminació a Barcelona

La Comissió Europea ha interposat una denúncia al Tribunal de Justícia de la Unió Europea contra Barcelona i Madrid per la pol·lució.

L'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), com a administracions implicades en la lluita contra la contaminació, han fet un front comú per defensar les mesures que s'estàn duent a terme i s'han donat 18 mesos per accelerar-les, temps que trigarà el tribunal en fer pública la seva decisió.

El vicepresident de l'AMB, Antoni Poveda, ha proposat mantenir els peatges que esgoten la concessió entre el 2019 i el 2021, i fer servir la recaptació per finançar el transport públic i la qualitat de l'aire. Però en aquest aspecte encara no hi ha unanimitat.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, es va afanyar a afirmar que la Generalitat defensa una «Catalunya lliure de peatges» i va insistir que estudien implantar la vinyeta, una tarifa plana per a tots els cotxes.

La tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, va recordar que també estan estudiant la possibilitat de col·locar un «peatge de congestió» a Barcelona per controlar l'entrada i sortida de vehicles. El peatge de Barcelona s'implementarà en el cas que la zona de baixes emissions sigui insuficient per reduir els nivells d'NO2 a la ciutat. La tinent d'alcaldia va afirmar que volen tenir com més aviat millor una proposta clara i completa «per si fa falta implementar» aquesta mesura de forma urgent.