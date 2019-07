Els manters critiquen el canvi de discurs de Colau i lamenten que hagi "sucumbit" a l'acord amb el PSC

L'entitat Tras la Manta, que agrupa diversos col·lectius vinculats als manters, ha lamentat el canvi de discurs de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i ha vist "amb alarma" com la batllessa anunciava "mesures de seguretat per acabar amb el Top Manta", segons indiquen en un comunicat. L'associació es posiciona així sobre el dispositiu policial que reuneix un centenar d'agents de la Guàrdia Urbana, els Mossos i la policia portuària per evitar que els venedors ambulants ocupin l'espai del port. L'entitat condemna que l'Ajuntament hagi "sucumbit" a les "pressions mediàtiques" i a les de "l'acord amb el PSC", que ara encapçala la regidoria de Seguretat i que "ja parla amb tot desvergonyiment de problema de seguretat, sumant-se així a la campanya criminalitzadora dels mitjans i la dreta".

Els manters també opinen que l'acció policial és sobredimensionada i que "sembla més voler cridar l'atenció i donar una imatge d'un Ajuntament que pren mesures", més que no pas "ser una mesura efectiva". A més critiquen que es retiri els venedors ambulants al·ludint problemes d'ocupació de l'espai públic per després permetre que, al mateix espai, s'hi instal·lin "terrasses de bars" o exposicions de "cotxes de luxe", tot plegat d'una "hipocresia exagerada".

La crítica no és només per aquest dispositiu, ja que, recorden, en l'última legislatura l'equip de Colau ja va prendre "moltes mesures de seguretat" mentre oferia un discurs basat en la recerca d'una "solució social per a un problema social". En aquest sentit el col·lectiu afegeix que "en moltes ocasions" aquesta solució social "passava per enviar la policia per davant contra les nostres veïnes més vulnerabilitzades".

Policies a la zona on habitualment s'instal·len els manters | ACN

El col·lectiu rebutja que se l'assenyali a través d'una "campanya criminalitzadora" i recorda el que "la campanya contra els nens i joves migrants ha generat en alguns llocs".

Per tot plegat, Tras la Manta recorda a Colau que "no respectar els drets de les persones no és ser d'esquerres", com tampoc ho és "criminalitzar els més vulnerables" ni "utilitzar la policia i l'aparell de l'Estat contra persones que intenten sobreviure".