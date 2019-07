Torra diu que no pagarà els 8.500 euros de multa imposats per la Junta

El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar aquest dilluns que no pagarà les tres multes, dues de 3.000 i una de 2.500 euros, que li ha imposat la Junta Electoral Central (JEC) en considerar que va vulnerar la neutralitat informativa, durant la campanya electoral. Així, el blanenc va anunciar que les recorrerà. La JEC va imposar aquestes sancions, al president de l'executiu català, per vulnerar la neutralitat informativa en campanya electoral. Concretament, Torra ha estat sancionat amb 2.500 euros de multa, per l'enviament de correus electrònics als funcionaris de la Generalitat, en els quals els felicitava per Sant Jordi i els agraïa que haguessin aguantat el «timó de la nau» en moments de dificultats. Aquests, incloïen referències al «nefast 155» i als presos polítics.

D'altra banda, la Junta Electoral li ha reclamat 3.000 euros més per un missatge institucional llançat el dia de Sant Jordi i que, segons el parer de l'àrbitre electoral, també vulnera la neutralitat informativa que han de mantenir les administracions durant les setmanes prèvies als comicis.

Al juny, li va ser imposada una altra multa de 3.000 euros per no retirar, com se li requeria, els símbols sobiranistes de les façanes d'edificis públics de la Generalitat, de manera que la suma final s'enfila fins als 8.500 euros.

«Aquestes tres multes naturalment les recorrerem, però ja avanço que no penso pagar-les. La llibertat d'expressió està en qüestió, serem conseqüents amb l'exercici de la llibertat d'expressió», va dir el cap de l'executiu català en declaracions als mitjans al Palau de la Generalitat.



Multen TV3 per un documental

La Junta Electoral Central, també va multar ahir amb 1.200 euros TV3 per incomplir la llei electoral. Concretament, la televisió pública va emetre el documental «Un procés dins el procés», durant la campanya de les eleccions del 28 d'abril. Segons l'organisme, aquests van transmetre un «missatge legitimador de la causa separatista».

Amb aquesta resolució, la JEC va donar la raó a Ciutadans, que va recórrer una resolució de la Junta Electoral Provincial de Barcelona que havia desestimat, en un primer moment, la denúncia del partit.

Per a la formació d'Albert Rivera, el documental vulnera els principis de «pluralisme polític i social, així com la igualtat, la proporcionalitat i la neutralitat informativa» en període electoral.

A més, la JEC entén que el documental, emès al Sense ficció de TV3, ofereix «una imatge de victimització d'un sector de la societat catalana».