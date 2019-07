Torra i Colau s'emplacen a parlar dels pressupostos catalans i de Barcelona

El president de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es van emplaçar ahir a parlar «seriosament» dels pressupostos catalans i del consistori barceloní, amb una «actitud constructiva» i mostrant de partida «tota la predisposició».

Així ho va traslladar Colau als mitjans després de reunir-se durant poc més d'una hora amb el president al Palau de la Generalitat per abordar els seus plans de cooperació mútua, una vegada iniciat el mandat del nou govern municipal.

«És urgent parlar dels pressupostos a totes les institucions perquè fa massa temps que vivim al límit», va apuntar l'alcaldessa, que va recordar que ja va reclamar que s'abordessin de manera conjunta els comptes del 2019 de l'Ajuntament, la Generalitat i l'Estat, encara que finalment no es va aconseguir arribar a acords en cap dels tres casos.

Colau va sostenir que «més enllà de les discrepàncies legítimes» que puguin existir entre les diferents forces polítiques, «la ciutadania està farta de veure les institucions paralitzades», per la qual cosa va cridar a fer entre tots «que les institucions funcionin».

Per part del Govern va ser el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, qui va valorar davant la premsa la trobada mantinguda entre els líders de les dues institucions.

Calvet va coincidir en el fet que «les institucions necessiten pressupostos per poder tirar endavant», ja que «són una eina imprescindible» per al benestar de la societat. «Ens hem instat mútuament que puguem parlar i establir mecanismes de diàleg a través dels grups parlamentaris per aportar estabilitat a les institucions», va afirmar Calvet.

El cap de l'executiu català i l'alcaldessa de Barcelona van mantenir una «reunió constructiva», segons van coincidir Colau i Calvet, i van acordar reunir una comissió mixta de les dues institucions amb vista a principis d'octubre en la qual tractar «qüestions pendents des de fa massa temps», va indicar la cap del govern municipal. Colau va afirmar que la Generalitat ha deixat d'invertir a Barcelona uns 280 milions d'euros i va dir que «és urgent recuperar la inversió social del 2011» com a punt de partida, una transferència que ascendiria fins als 225 milions d'euros anuals, que ara segons ella són amb prou feines 190. Es tracta d'una «desinversió» amb la qual es va mostrar en desacord Calvet, que va reclamar no donar aquestes xifres de forma «abrupta» i «descontextualitzada» i que ha citat el «dèficit fiscal», la regla de despesa marcada per l'Estat o la falta d'inversions a Catalunya del Govern central com a elements que s'han de tenir en compte.

A més, Calvet va assegurar que la Generalitat ha aportat un total de 290 milions a la ciutat de Barcelona el 2017: 150 en despesa ordinària i 140 en diverses partides com consorcis compartits.



La Brimo al Port Olímpic

Colau també va demanar al conseller d'Interior, Miquel Buch, «lleialtat institucional» en un «tema tan sensible com la seguretat», després que Buch assegurés que l'Ajuntament s'havia «relaxat» amb el top manta. «Són declaracions impròpies», va dir Colau, que va respondre al conseller d'Inetrior que si el consistori s'ha «relaxat», el Departament ha estat «en coma».

Després de la reunió amb Torra, Colau va celebrar que es destinin 300 mossos més a Barcelona, però va considerar que és una xifra insuficient i que calen més agents. A més, l'alcaldessa i el president han coincidit sobre la necessitat de mantenir el dispositiu policial per impedir que els manters s'instal·lin a la via pública. Paral·lelament, agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra (Brimo) reforcen des d'ahir la seguretat al Port Olímpic de Barcelona i d'altres zones d'oci nocturn, en un dispositiu acordat després de la baralla mortal de diumenge passat, que va elevar a cinc els homicidis al juliol a la ciutat.