Els veïns, als turistes: «No diguis a ningú que has estat a Barcelona»

La Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) va presentar ahir una campanya amb el missatge «No diguis a ningú que has estat a Barcelona» per advertir sobre la massificació turística als mateixos visitants. La FAVB aposta pel decreixement turístic amb polítiques que «atenuïn l'arribada de turistes i visitants» fins que s'assoleixi «una massa crítica sostenible» i pel «repartiment equilibrat dels beneficis del turisme».

La presidenta de la federació, Ana Menéndez, va destacar que la iniciativa vol explicar als turistes «de forma amable» la necessitat d'un decreixement turístic a la ciutat. En els fulletons de la campanya també es pot llegir «Barcelona és un tresor, amaga'l».

El responsable de turisme de la FAVB, Pere Mariné, va alertar que Barcelona està al límit i que calen polítiques per fomentar el decreixement turístic. Per a la FAVB, «cal diferenciar clarament el turisme de la turistificació», que es produeix quan es massifica aquesta activitat, puntualitzen.

Algunes de les accions que proposa la FAVB és limitar les places d'allotjament en hotels, apartaments o albergs i el nombre de terminals perquè atraquin creuers, així com «deixar de promocionar intensament el destí Barcelona, en especial en països de gran capacitat turística i molt llunyans com els Estats Units, Corea del Sud i la Xina».

La federació aposta per paralitzar qualsevol ampliació de l'aeroport de Barcelona-el Prat i potenciar altres aeroports de Catalunya com el de Girona-Costa Brava o el de Lleida-Alguaire i evitar la promoció o construcció de nous atractius turístics, com ubicar el projecte de l'Hermitage a la nova bocana del Port o nous congressos i fires «que no responguin a una demanda dels ciutadans de Barcelona o la seva àrea metropolitana».



Autobusos turístics

Els veïns també es fixen en els autobusos turístics i demanen repensar-ne les rutes i la flota perquè sigui més sostenible i potenciar mitjans com el ferrocarril per a un turisme de proximitat. Per repartir els beneficis del turisme, demanen combatre la precarietat dels treballadors del sector amb convenis amb salaris justos i condicions dignes i eliminar «bona part de la subcontractació».

La FAVB reclama un increment de la taxa turística i crear nous impostos per a aquesta activitat en serveis com la mobilitat, amb targetes sense subvenció, o en icones de la ciutat, com la Sagrada Família. També exigeixen que les despeses de la turistificació siguin compensades amb un «impost municipal específic que gravi els usos turístics de la ciutat».