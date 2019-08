Denunciat un treballador de la neteja de FGC per robar bobines de targetes de transport

Els Mossos d'Esquadra van denunciar dimarts de la setmana passada un home de 26 anys, nacionalitat equatoriana i domicili a Barcelona, com a presumpte autor del robatori de 12 bobines de títols de transport verges en diferents estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Els responsables d'FGC van denunciar la sostracció de 12 bobines de títols de transport verges, fets comesos entre els mesos de gener i maig de 2019 a les estacions de la línia Barcelona-Vallès: Sarrià, Muntaner, Provença, Bellaterra i Sant Quirze. L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) calcula el perjudici econòmic en més de 400.000 euros.

Els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació amb la col·laboració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que va determinar que l'autor dels fets era un treballador d'una empresa de neteja que treballava a les instal·lacions d'FGC i ho aprofitava per entrar als magatzems on es trobaven guardades les bobines i les sostreia quan no hi havia ningú. L'home entrava als magatzems amb una bossa buida i en sortia amb les bobines amagades a l'interior. Va cometre nou robatoris i en tres dels fets es va emportar dues bobines, en la resta només una. A més, les sostraccions es produïen els mateixos dies que treballava aquesta persona.

Les bobines tenen una gran demanda en el mercat negre, ja que proporcionen el suport original que permet clonar les targetes de transport: majoritàriament T-10, que tenen un preu de 10,20 euros o T50/30 que tenen un preu de 43,50 euros. Aquestes falsificacions són venudes al mercat negre a un preu inferior. Cadascuna de les bobines conté 1.950 títol de transport verges, és a dir, suport original amb totes les mesures de seguretat incloses i al que caldria només gravar la banda magnètica i imprimir a sobre del suport el tipus de títol que és.