Interior assegura que ha reconegut 211 víctimes psicològiques dels atacs del 17-A

El Ministeri de l'Interior va contradir ahir la informació difosa per la Unitat d'Atenció i Valoració a Víctimes Afectades per Terrorisme (UAVAT), que va acusar l'executiu espanyol d'haver denegat el 82% de les sol·licituds d'atenció psicològica pels atemptats dels dies 17 i 18 d'agost del 2017. Segons l'associació de víctimes, només 77 dels 117 afectats que han demanat ajuda psicològica han rebut alguna resposta per part del Ministeri. La UAVAT havia denunciat prèviament que un 82% de les sol·licituds d'afectats pels atemptats, la majoria per atenció psicològica, van ser denegades pel Ministeri. L'entitat va criticar que les denegacions «sovint es fonamenten en arguments que no són coherents amb els criteris clínics».