Puigdemont denuncia la JEC al Suprem per «persecució»

L'expresident català Carles Puigdemont va denunciar davant el Tribunal Suprem la «persecució» a la qual creu que l'ha sotmès la Junta Electoral Central (JEC) per impedir la seva presa de possessió com a diputat del Parlament Europeu obligant-lo a acudir a Madrid a acatar la Constitució.

En un escrit Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, tots dos fugits de la justícia espanyola a Brussel·les, demanen a la sala tercera del Suprem que anul·li les resolucions de la JEC i comuniqui al Parlament Europeu la seva elecció com a diputats.

Puigdemont sosté que la Junta Electoral ha vulnerat els seus drets fonamentals en anteposar el requisit d'acatar presencialment la Constitució, com si d'un «ritual d'ordre pagà» es tractés, davant els «valors superiors» del pluralisme polític i de representació emanats de la voluntat popular.

L'expresident de la Generalitat denuncia la «tergiversació» per part de la JEC per posar traves al seu reconeixement com a eurodiputat, cosa que atribueix al posicionament «ideològic» d'aquest organisme i a una campanya de «persecució cap als representants d'una minoria nacional que han resultat electes i proclamats com a diputats al Parlament Europeu».



Presó per a dos manifestants

Paral·lelament, l'Audiència de Barcelona va condemnar una parella de manifestants a sengles penes d'un any i un any i mig de presó, per participar en els incidents ocorreguts en les protestes de la ciutat de Barcelona per la detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Alemanya.