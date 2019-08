Afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre consideren els ajuts insuficients

Pagesos afectats per l'incendi del juny a la zona de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià consideren insuficient el pla de xoc anunciat per la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, que va proposar ajudes directes per la neteja dels boscos cremats i crèdits tous pels propietaris de finques afectades. El president d'Asaja i portaveu dels agricultors afectats per l'incendi de Ribera d'Ebre, Pere Roqué, diu que els pagesos estan «desil·lusionats» amb la proposta ja que abans de la mesura del crèdit tou cal primer que hi hagi una ajuda directa a les explotacions. Per aquest motiu anuncien una nova manifestació per diumenge a les 18 hores a Flix i reclamen una reunió urgent amb Jordà la setmana que ve. Lamenten que se'ls emplaci al setembre i li recorden que «els pagesos afectats no marxen de vacances».

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, va anunciar una ajuda directa per netejar els boscos de la fusta cremada, que es farà aquest agost, i una línia de crèdits de 5 milions d'euros, els interessos dels quals aniran a càrrec del departament. També va anunciar una inversió de 3,5 milions d'euros per estendre el reg de suport.