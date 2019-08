Empresaris exigeixen la continuïtat del pla anti-top manta a Barcelona

La plataforma d'afectats pel top manta, dels sectors del comerç, l'hostaleria i la restauració de Barcelona, van agrair ahir l'operatiu policial que ha impedit el top manta i han demanat que tingui continuïtat en el temps.

En un comunicat, les 43 entitats que conformen la plataforma han expressat el seu «agraïment per l'operatiu iniciat aquesta setmana i que ha permès recuperar l'espai públic de les zones portuàries de la ciutat».

També van exigir que els partits polítics no usin amb interessos partidistes aquesta situació i que l'operatiu policial s'estengui a d'altres zones de Barcelona «on hi continua havent tota mena de venda ambulant no autoritzada».

Per la seva banda, el Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona va convocar per a avui una manifestació a la font de Canaletes per protestar contra «la criminalització i repressió» que, segons la seva opinió, pateix el col·lectiu des de dilluns, quan el consistori va desplegar un nou dispositiu policial.

El dispositiu operatiu que ha motivat la mobilització dels manters funciona des de les 09.30 hores fins a les 22.00 hores i està liderat per la Guàrdia Urbana de Barcelona, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Portuària, format inicialment per un centenar d'agents i que es desplegarà «sine die» i de manera «permanent». El sindicat, a través del seu compte de Twitter, va catalogar de «persecució» l'acció de la policia i va criticar que Barcelona passi de ser «Ciutat de Refugi» a implementar «polítiques de seguretat repressives».



Segona concentració

La d'aquest divendres serà la segona concentració de venedors ambulants a la ciutat comtal, després de la manifestació de dimecres passat a la plaça Sant Jaume, davant l'Ajuntament de Barcelona, que va aplegar desenes de manters. Ahir, el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, va respondre amb un concís «és una activitat il·legal» quan li han preguntat sobre la possibilitat de reunir-se amb el sindicat de manters.

Mentrestant, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i vigilants privats de seguretat augmentaran la seva presència a la zona d'oci nocturn del Port Olímpic i el Front Marítim de Barcelona, després d'un augment de la inseguretat a la zona, que va acabar fa uns dies amb un home mort per una pallissa.

Batlle va explicar que la policia catalana destinarà de dues a quatre furgonetes d'antiavalots a la zona, la Urbana hi dedicarà un dispositiu similar i l'empresa de seguretat privada intentarà així mateix augmentar els efectius per tal de vigilar també els entorns de la zona. Igualment, Generalitat i Ajuntament demanaran permís per instal·lar més càmeres de seguretat, fins i tot en l'itinerari des de la parada de Metro de Ciutadella-Vila Olímpica. El tinent d'alcalde ha dit que hi ha hagut «complicitat» i «compromís» per fer un «abordatge integral» i buscar una solució al «desbordament» de l'espai públic en aquesta zona i tornar-la a convertir en un «espai de convivència».