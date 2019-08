La Generalitat prepara els comptes del 2020 i confia negociar-los amb PSC i comuns

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va confirmar ahir que el seu departament ja ha començat a preparar els pressupostos del 2020 i que confia en la bona predisposició d'alguns grups de l'oposició a negociar-los perquè puguin ser aprovats. En aquest sentit, va celebrar ahir que el PSC i els comuns hagin mostrat la seva disposició a negociar els pressupostos catalans del 2020: «És un bon començament, la música sona millor que l'any passat».

En la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, Aragonès va indicar que la seva conselleria ja va iniciar «el treball intern» d'elaboració pressupostària amb la perspectiva que els comptes de la Generalitat per al 2020 puguin estar redactats a la tardor.

«Treballem, no obstant això, -va puntualitzar- en un context d'absoluta interinitat del Govern espanyol, que no està prenent decisions, i no passa informació a la Generalitat sobre el nivell d'ingressos, fet que suposa una falta de responsabilitat».

Quan els pressupostos de la Generalitat estiguin elaborats «iniciarem converses amb tots els grups i, com hem fet sempre, compartirem amb ells les prioritats i disponibilitats pressupostàries», va explicar.

Aragonès va celebrar que «hi hagi forces polítiques» de l'oposició que «estiguin en disposició d'escoltar, cosa que és un bon inici i diguem que la música sona millor que la que sonava amb els de l'any anterior».

Sobre el baix nivell d'execució de les inversions pressupostàries de l'Estat a Catalunya, el vicepresident ha assenyalat que governs anteriors ja van intentar utilitzar la via judicial per reclamar-ne el compliment i que «els resultats van ser desfavorables» a la Generalitat.



Càlcul del salari mínim català

El Govern de la Generalitat va aprovar ahir l'inici dels treballs necessaris per calcular de forma estimada el salari mínim català de referència, que tindrà en compte el cost de vida i l'equitat salarial.

L'acord del Govern passa per encarregar als departaments de Vicepresidència, Economia i Hisenda, així com al de Treball, Afers Socials i Famílies, que hauran de presentar resultats en un màxim de tres mesos.

Un cop coneguts aquests resultats, es convocarà el Consell de Relacions Laborals per tal d'iniciar un procés de concertació social que permeti la creació d'un salari mínim a escala catalana diferenciat de l'estatal, que el Govern considera «insuficient».

Per a la Generalitat, el salari mínim interprofessional (SMI) espanyol no té en compte les diferències del cost de la vida existents als diferents territoris de l'Estat, la qual cosa es tradueix en situacions de pobresa on la vida és més cara, com a Catalunya.

És per això que en la reunió del Consell Executiu d'ahir el Govern va decidir encarregar els treballs necessaris per obtenir l'estimació de quin hauria de ser aquest salari mínim català, que és una de es mesures previstes en l'agenda del Govern per a aquesta legislatura.