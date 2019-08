Santiago Fisas i Josep Ramon Bosch renuncien a la militància del PP en ple procés de gestació de la Lliga

L'exeurodiputat del PP Santiago Fisas i l'expresident de Societat Civil Catalana Josep Ramon Bosch han informat que es donen de baixa del partit. Ho han fet a través d'un comunicat en què lamenten que el PPC "no ha sabut adaptar-se a unes circumstàncies històriques que fan viure en un temps imprevisible". Fonts populars han confirmat a l'ACN que la carta anunciant la baixa els ha arribat aquest divendres.

Tant Fisas com Bosch estan vinculats amb la gestació d'un nou partit polític a Catalunya, la Lliga, creat a l'entorn de la candidatura de l'ex-primer ministre francès Manuel Valls a l'Ajuntament de Barcelona, si bé ell no hi està directament implicat, amb la intenció de concórrer a les properes eleccions.

La carta de Fisas i Bosch, que firmen conjuntament, manifesta "sense dubtes" la satisfacció d'ambdós "pels anys passats" a la formació i envia també una saltació "emocionada" al president del PPC, Alejandro Fernández, a qui desitgen "tota la sort del món i els encerts". A la missiva hi exposen "la necessitat de fer un parèntesi per reflexionar sobre el futur" de Catalunya que creuen que no poden dur a terme des de la militància.

Fisas va ser eurodiputat popular entre els anys 2009 i 2019 i prèviament havia estat conseller de Cultura i Esports de la Comunitat de Madrid i secretari d'Estat per l'Esport. Bosch era el president de Societat Civil Catalana fins que en va assumir el relleu el també exmilitant del PPC Fernando Sánchez Costa.