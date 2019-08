Mas, Ortega i Rigau agraeixen els diners de la Caixa de Solidaritat

L'expresident de la Generalitat Artur Mas i la resta de persones condemnades per organitzar la consulta del 9-N van confirmar ahir que recorreran davant el Tribunal Suprem la sentència ferma del Tribunal de Comptes per la qual se'ls van embargar els seus béns si no pagaven unes sancions milionàries.

La sala de justícia del Tribunal de Comptes va confirmar la setmana passada la condemna a l'expresident de la Generalitat Artur Mas, a tres dels seus exconsellers i a sis persones més per l'organització de la consulta sobiranista del 9N del 2014, i a més, ha incrementat en 41.831 euros els diners a pagar per despeses no comptabilitzades fins ara.

El tribunal va informar el passat 26 de juliol que havia acordat no només mantenir les condemnes imposades a l'expresident i els exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau, sinó augmentar fins a 4.946.788,16 euros la xifra a pagar per aquests i sis condemnats més, 41.831,95 euros més d'allò establert per la sentència del novembre del 2018.

En una roda de premsa celebrada aquest migdia en la qual han participat diversos dels condemnats pel Tribunal de Comptes, Artur Mas ha subratllat que, no només recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem, sinó que pensen «esgotar tots els recursos possibles» davant el que consideren «una injustícia manifesta». Paral·lelament, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, va fer una crida a la unitat de l'independentisme perquè, indica en una carta als socis de l'entitat, «només avançarem si ho fem junts».