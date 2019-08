Multa per al jove que va atropellar mortalment una dona en patinet

Un patinet circulant per Barcelona en una imatge d'arxiu.

L'atropellament mortal d'una anciana per un patinet elèctric a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) se saldarà, com a màxim, amb penes de multa, després que la jutgessa instructora hagi descartat que el conductor incorregués en un delicte de lesions per imprudència.

En un acte, el titular del jutjat de primera instància i instrucció d'Esplugues de Llobregat ha acordat arxivar les diligències per delicte de lesions que va obrir arran de l'atestat que els Mossos d'Esquadra van confeccionar sobre l'atropellament mortal.

L'accident va passar el passat 28 de novembre, quan una dona de 92 anys va ser atropellada per un patinet elèctric que conduïen dos joves, en un dels primers atropellaments mortals a Espanya provocats per aquest tipus de vehicle, que des de fa uns mesos està en auge a les zones urbanes.

La jutgessa ha acordat seguir tramitant el cas per un delicte lleu -les antigues faltes- i ha remès la causa a la Fiscalia, de manera que el cas se saldarà com a màxim amb una pena de multa.

L'ús del patinet als carrils bici de Barcelona s'ha quadruplicat en el darrer any a la capital catalana, segons el 2on Baròmetre RACC del Ciclista Urbà a Barcelona, que destaca que aquest tipus de Vehicle de Mobilitat Personal (VMP) és molt recent a la ciutat ja que el 71% fa menys d'un any que l'utilitza i només un 29% fa més d'un any.

A més, el 51% dels usuaris provenen de la mobilitat activa, és adir, es desplaçaven a peu (38%), en bici particular (10%) o en Bicing (3%), mentre que un 10% utilitzava el seu vehicle privat, ja fos la moto (6%) o el cotxe (4%).

D'altra banda, el baròmetre del club automobilista conclou que cada dia van en bici 68.000 persones a Barcelona, xifra que representa un increment del 8% respecte l'any passat, i que més de la meitat assegura que se senten vulnerables quan circulen per Barcelona, sobretot pel fet d'haver de compartir espai amb els vehicles motoritzats arran de la prohibició de l'Ajuntament de Barcelona de circular per les voreres inferiors als cinc metres d'amplada, segons el director d'estudis de la Fundació RACC, Marc Fíguls.



L'auge d'un nou vehicle

L'auge del patinet elèctric ha modificat els costums de milers de ciutadans que l'han afegit com una opció més de mobilitat per la ciutat. Però l'ascens de les compres implica de retruc, també, més problemes: només l'any passat, a Barcelona, es va registrar 129 accidents amb vehicles de mobilitat personal, entre els que s'inclouen els patinets.