Nou detinguts en una operació contra el tràfic de cocaïna a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir nou persones i van practicar el mateix nombre de registres domiciliaris en l'operació que van desplegar ahir al matí contra una xarxa dedicada al tràfic de cocaïna, principalment al barri Ciutat Meridiana de Barcelona. Segons van informar fonts policials, l'operatiu, que va mobilitzar més d'un centenar d'agents de la policia catalana, es va iniciar a les 7.30 hores d'ahir al matí, amb diverses entrades simultànies a domicilis de Ciutat Meridiana i d'altres punts de Barcelona vinculats presumptament a la xarxa de narcos. En els registres domiciliaris, practicats per ordre judicial, els agents buscaven principalment cocaïna, així com diners en efectiu i d'altres indicis que permetin acreditar la relació dels investigats amb el tràfic de drogues. En les primeres hores de l'operatiu, els Mossos d'Esquadra han detingut nou persones, encara que no descarten practicar més arrestos, segons les mateixes fonts.