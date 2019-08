Els Bombers de la Generalitat van aconseguir estabilitzar ahir l'incendi de matolls que es va iniciar a la tarda al costat de l'autopista AP-7 i que va obligar a tallar el tràfic a aquesta via i a la carretera A-2 al seu pas per Vandellòs (Baix Camp). Segons van informar els Bombers de la Generalitat, l'incendi es va declarar a les 15.15 hores, per causes que encara s'estan investigant.