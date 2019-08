Aragonès no descarta «ni un avançament electoral ni un Govern de concentració»

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, creu que "no cal descartar ni un avançament electoral ni un Govern de concentració" per respondre a una eventual sentència condemnatòria del Tribunal Suprem i trobaria "contraproduent" reduir la pluralitat de l'independentisme a "una única llista" electoral.

En una entrevista amb Efe, Aragonès ha assenyalat que "per prendre les millors decisions" a l'hora de donar resposta a les possibles condemnes als líders independentistes jutjats pel procés "no s'ha d'anar amb prejudicis sobre cap de les possibles alternatives", sinó que cal "tenir-les totes sobre la taula".

"Jo no descartaria ni un reforç del Govern, amb una ampliació dels suports o amb un govern de concentració, ni unes eleccions", ha afirmat Aragonès, ara adjunt a la presidència d'ERC i que a partir del congrés que els republicans celebraran al setembre passarà a ser el coordinador nacional del partit.

Per a Aragonès, un "govern de concentració" és "un escenari que no hauríem de descartar d'entrada i que podríem avaluar".

"Amb qui primer ho hauríem d'avaluar és amb els socis del Govern. Els primers amb els quals hauríem d'acordar-ho serien el president de la Generalitat i la resta de membres del Govern. També pot ser una solució que estigui damunt de la taula, crec que no és descartable", ha insistit Aragonès, que no ha concretat si en un govern d'unitat hi hauria d'haver els comuns i la CUP.

També la possibilitat d'un "avançament electoral" a Catalunya després de la sentència "ha d'estar damunt de la taula a l'hora de prendre les decisions, no cal descartar-lo d'entrada".

"Podria ser que davant una sentència dura hi hagués una sentència popular, i això es podria vehicular a través d'unes eleccions", ha raonat Aragonès, que ha suggerit així mateix un possible "reforç" de la majoria parlamentària per "instar l'Estat a obrir una negociació política per resoldre el conflicte".

En qualsevol cas, segons el vicepresident del Govern, "la sentència per si sola no canviarà la correlació de forces a Catalunya a favor o en contra de la independència, però sí que evidenciarà la necessitat de trobar una solució política".

I en aquest terreny, ha dit, hi pot haver "altres actors que no necessàriament siguin independentistes però que entenguin que això no pot continuar així".

D'una altra banda, després que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont hagi tornat a apel·lar a la unitat independentista en el seu nou llibre "Re-unim-nos", Aragonès ha afirmat que si JxCat i ERC tenen "direccions polítiques que interlocuten i que són capaces de poder arribar a acords sempre és molt millor".

Però ha alertat que "moltes vegades s'ha confós unitat amb uniformitat", i "l'independentisme és com la societat catalana, molt divers, molt plural, no es pot reduir ni a un sol partit, ni a un només lideratge, ni a una sola llista electoral".

"Ni tan sols ERC, que és el partit degà de l'independentisme, pot reunir en el seu si tot l'independentisme, que és divers i plural", ha recalcat, per això ha avalat teixir una "estratègia compartida" amb JxCat, però segons el seu parer "seria contraproduent que tot es reduís a una única llista electoral, a un únic partit, a una única organització, perquè el país és molt més divers".

Segons Aragonès, "quan l'independentisme es presenta electoralment amb tota la seva diversitat es maximitzen resultats".

Sobre la polèmica al voltant de la manifestació organitzada per l'ANC per a la Diada de l'11 de setembre, ha assegurat que "ERC serà present a totes les mobilitzacions" de signe independentista.

Però ha demanat "respecte" per als exconsellers d'ERC Josep Huguet i Anna Simó, que van anunciar que no pensen anar aquesta vegada a la convocatòria de l'ANC.

"Huguet i Simó no només mereixen el meu respecte personal i el d'ERC, sinó que els devem una immensa gratitud pel seu compromís amb la independència de Catalunya i la justícia social, moltes vegades en solitari, en moments molt difícils", ha destacat.