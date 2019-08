SCC aposta per assumir el sobiranisme: «No pots dir 'no' a dos milions»

El president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, va apostar per enfocar l'estratègia de l'entitat a canalitzar el moviment social que dona suport a l'independentisme cap a un objectiu de millorar Catalunya i tota Espanya: «No pots dir 'no' a dos milions de persones».

«Les persones som éssers de sentit i tu a dos milions de persones no els pot dir: 'No, el que has fet no té cap sentit durant sis anys. El procés independentista, totes les teves mobilitzacions, tot això no ha valgut per a res'. Això no ho pots dir perquè no serà acceptat i no pot ser assumit ni psicològica ni políticament», va raonar en una entrevista d'Europa Press.

Per al líder de SCC, algunes reivindicacions «que han donat ales» a l'independentisme poden tenir elements interessants que, ben entesos, poden millorar Catalunya i tot Espanya: posa com a exemple alguns mecanismes de finançament (com gestionar alguns impostos), la responsabilitat de Catalunya al Govern d'Espanya i la gestió de Rodalies.S'ha posicionat a favor que les autonomies gestionin més els impostos de manera directa i considera que a Catalunya això provocaria que algunes proclames independentistes deixessin de tenir sentit: "Si els diners estan a Madrid, la culpa sempre és de Madrid. Per tant, és bo assumir responsabilitat aquí".

Per això, planteja interpel·lar al moviment cívic independentista dient-los: "El sentit no era aconseguir la independència, perquè això sabeu que no és possible en el marc constitucional i europeu del segle XXI, però pot tenir altres sentits, i el que hem de fer tots és veure com es pot canalitzar aquest moviment cívic per millorar Catalunya i millorar Espanya".

Assumeix que la seva opinió pot no ser habitual, però que té sentit antropològic, sociològic i políticament, perquè "no es pot dir només un 'no' a la reivindicació de dos milions de persones que haurà estat més o menys induïda o provocada pel poder, però que és real".Ha advertit que tampoc es pot entendre només aquests dos milions de persones, perquè hi ha dos milions més "que pensen el contrari i que han sentit i sofert durant aquests anys, també tenen il·lusions, i cal escoltar-les de debò", la qual cosa considera que no s'ha fet mai, ni des de Barcelona ni des de Madrid.Promet seguir defensant que l'espai públic "no estigui constantment colonitzat per una sola ideologia política, i una formació realment plural a l'escola, que s'entenguin les dues llengües de Catalunya com una riquesa; una llei electoral catalana justa, que pari la pressió ambiental que es viu a la Catalunya d'interior i el dopatge institucional amb què la Generalitat ha controlat societat catalana durant anys".