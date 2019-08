Els CDR llancen escombraries davant de seus d'ERC i del PDeCAT

Grups dels Comitès de Defensa de la República (CDR) han llançat escombraries davant de les seus d'ERC i del Partit Demòcrata de diverses localitats i també de consells comarcals. El CDR Catalunya ha publicat aquest dilluns al matí a través del seu compte de Twitter fotografies de seus amb bosses d'escombraries i altres deixalles i retreu als partits "que us dieu independentistes" que no treballin "per fer efectiva la independència", "pactar amb el 155"; "menystenir els vots del poble" i "detenir activistes". També hi han deixat pancartes amb missatges com "Prou renúncies 1-O"; "Deixalleria 155"; "Merda partits" o "Merda de pactes". CDR Catalunya clou el tuit dient: "El poble mana i el Govern obeeix. Ho teniu clar?"

Concretament, els CDR han embrutat les seus del PDeCAT i d'ERC de Balaguer, de Terrassa, de Lleida i de Vic, així com la dels republicans a Tàrrega. També han tirat deixalles davant dels consells comarcals de l'Anoia, a Igualada, i de l'Alt Penedès, a Vilafranca del Penedès. A Tarragona, han penjat cartells a les entrades de seus on es pot llegir "Cap concessió als nostres opressors" o "Aquesta terra no perdona els traïdors".