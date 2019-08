Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona a l'Hospitalet de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona a l'Hospitalet de Llobregat. La víctima va ingressar a l'hospital, on poques hores després va morir, dissabte passat. Tot apunta que es tractaria d'un crim de violència masclista. El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de l'Hospitalet de Llobregat va obrir una investigació, de la qual s'ha fet càrrec la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort violenta. De moment, no hi ha detinguts. El Jutjat d'Instrucció número 1 de l'Hospitalet de Llobregat ha decretat el secret de les actuacions.