Torra anima la CUP a pactar els pressupostos per «avançar cap a la república»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha animat aquest dilluns la CUP a pactar els pressupostos catalans del 2020, i d'aquesta manera "avançar cap a la república".

Des de Twitter, Torra ha celebrat el fet que en les últimes hores la CUP s'hagi mostrat oberta a negociar els comptes per a l'any vinent.

En concret, el diputat de la CUP al Parlament Vidal Aragonès va dir ahir que la seva formació està oberta a pactar els pressupostos i a parlar de governabilitat a Catalunya si s'avança "nacionalment" i en polítiques socials a favor de les classes populars.

Avui dilluns, l'exdiputada i actual integrant del secretariat nacional de la CUP Eulàlia Reguant ha puntualitzat que, encara que la seva formació està disposada a parlar dels pressupostos catalans i de governabilitat, el Govern hauria de fer "un gir de 180 graus" per poder comptar amb el seu suport.

En un tuit, Torra ha apostat per pactar uns pressupostos que serveixin per avançar nacionalment i socialment, amb el suport dels 70 diputats independentistes de JxCat, ERC i la CUP al Parlament.

"És el nostre compromís i la nostra responsabilitat. La majoria independentista ens hem de posar d'acord en el pressupost i avançar cap a la república. El projecte republicà és el de la gent que ens va fer confiança", ha dit.

Fonts pròximes al president de la Generalitat han subratllat la seva "predisposició total a pactar" els pròxims pressupostos amb la CUP perquè siguin "el motor de la república" i han assenyalat que "no hi ha motius per parlar d'eleccions perquè hi pot haver la majoria per aprovar els pressupostos".

Aquest cap de setmana passat, el vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, va afirmar en una entrevista amb EFE que "no cal descartar ni un avançament electoral ni un Govern de concentració" per respondre a una eventual sentència condemnatòria del Tribunal Suprem als líders independentites.