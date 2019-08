Budó aposta perquè JxCat sigui un únic partit que englobi la Crida i el PDeCAT

La consellera de Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, aposta perquè el procés «d'endreça» de l'espai polític postconvergent culmini amb JxCat com a «un únic partit». «Si no, no està clar el missatge de com s'està endreçant», va dir durant una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN) en la qual va plantejar que el PDeCAT –del qual és associada– i la Crida sobrevisquin com a «espais de pensament». Per a Budó, JxCat és un «paraigua» que recull «les diferents sensibilitats», la qual cosa el converteix en un espai vàlid perquè hi «conflueixin» el PDeCAT i la Crida.

Tot i que va assegurar que el lideratge de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont dins de JxCat «és indiscutible», Budó va recordar que «malauradament és a l'exili» i que, per tant, cal algú que «pugui fer feina». «Ens hem d'endreçar amb una estructura de partit polític tradicional», amb almenys un secretari general, un secretari d'Organització i un responsable de política municipal, va concloure. Sobre qui ha de capitanejar aquest espai, va afirmar que ella està «a disposició del que considerin oportú» i que vol aportar-hi el seu «granet de sorra». «Treballar no em fa mandra», va subratllar. Ara bé, va afegir que no s'ha plantejat encapçalar una futura candidatura de JxCat a la presidència de la Generalitat: «A la vida no ho saps mai, però en principi no contemplo aquest escenari». Budó va aprofitar per reivindicar els «lideratges femenins», que va demanar que vagin més enllà «de quotes o de paritat de llista». «És hora que una dona encapçali aquest projecte», va sentenciar.