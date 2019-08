Els turistes japonesos a Catalunya gasten el triple per persona i dia que la resta

Els turistes japonesos que visiten Catalunya gasten 471,9 euros de mitjana per persona i dia, el triple que la resta de turistes internacionals, i des del gener al juny el turisme japonès a la comunitat catalana ha augmentat un 30%, de manera que es preveu arribar als 400.000 a finals d'any.

"Els turistes japonesos recullen molt bé allò que nosaltres volem potenciar en aquest pla estratègic de turisme, que és desconcentrar, desestacionalitzar i augmentar la despesa", ha explicat la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, en una entrevista d'Europa Press.

La meitat dels turistes japonesos tornen una segona vegada a Catalunya i quan ho fan ja no trien Barcelona com a destinació: "Fugen del sol i platja, per tant complementen molt bé aquesta oferta. La cultura asiàtica busca cultura i gastronomia".

La consellera ha sostingut que els ajudaria molt el vol Barcelona-Tòquio per millorar la promoció de la seva destinació, i ha explicat que al novembre faran una altra missió al país nipó amb 15 empreses catalanes per conèixer turoperadores i agències de viatge japoneses.

Brexit, sense efectes

Segons les dades de la Generalitat, el Brexit encara no ha tingut conseqüències a nivell turístic a Catalunya, perquè s'està mantenint l'activitat: "A nivell europeu pot ser que el turisme hagi baixat una mica. Ha fet tanta calor a tots els països que les destinacions de sol i platja arreu d'Europa han caigut una mica aquests mesos".

La devaluació de la moneda, la llibertat d'itinerància, els permisos de residència i què passarà amb el grup britànic IAG, que controla aerolínies amb molt pes a l'Aeroport de Barcelona-El Prat --Iberia, Vueling i Level-- són les principals preocupacions del sector sobre el futur del Brexit.

"A nivell de turisme, el turisme britànic és el segon mercat, França és el primer. Ens preocupa i molt", ha sostingut Chacón, que ha detallat que es relacionen amb més de 1.800 agents per revisar la tendència de mercat en cada moment.

Davant del possible impacte que pugui generar el Brexit, Chacón ha explicat que estan començant a diversificar els mercats: "Per això, quan parlem de turistes ens hem centrat a buscar-los als Estats Units i en el turisme asiàtic".